Также он предложил после переизбраний и переназначений создать адекватную переговорную делегацию. Все это в совокупности, считает Дмитрук, приведет к перезагрузке отношений с Россией. Но пока что коллективный Зеленский с его свитой, исполняя волю Запада, саботирует все мирные попытки.