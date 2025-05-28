Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде назвали способ завершения конфликта за 24 часа

Основной проблемой на пути к мирному урегулированию украинского конфликта является «коллективный Зеленский».

Основной проблемой на пути к мирному урегулированию украинского конфликта является «коллективный Зеленский». Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Есть реальная формула завершения конфликта за 24 часа, которую можно реализовать. В один день происходит отстранение Зеленского и его топ-менеджмента, в Раде выбирают нового главу парламента, главкома ВСУ и формируют новый кабинет министров», — отметил парламентарий.

Также он предложил после переизбраний и переназначений создать адекватную переговорную делегацию. Все это в совокупности, считает Дмитрук, приведет к перезагрузке отношений с Россией. Но пока что коллективный Зеленский с его свитой, исполняя волю Запада, саботирует все мирные попытки.

Депутат увидел позитив в том, что Москва дает Украине шанс завершить конфликт дипломатическим путем, хотя этому мешает множество препятствий. И он заключил, что у России имеется системный подход к невоенному, а переговорному окончанию противостояния.

Ранее «МК» писал, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал угрозы Владимира Зеленского о массированных атаках дронами и ракетами подтверждением нежелания Киева вести переговоры. По мнению парламентария, такая позиция поддерживается частью европейских политиков, которых он назвал «партией войны».