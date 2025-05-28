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Украинские беспилотники атаковали Зеленоград, около Москвы сбили 33 дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что атака беспилотников в Зеленограде была успешно отражена, и, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что атака беспилотников в Зеленограде была успешно отражена, и, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

«В результате отражения атаки вражеских БПЛА в Зеленограде, согласно предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано», — написал мэр в своем официальном телеграм-канале. Он также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

С начала суток, по словам мэра, было отражено 33 беспилотника, направлявшихся на столицу.

Все столичные аэропорты закрыты.