Украинские беспилотники атаковали Зеленоград, около Москвы сбили 33 дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что атака беспилотников в Зеленограде была успешно отражена, и, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.
«В результате отражения атаки вражеских БПЛА в Зеленограде, согласно предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано», — написал мэр в своем официальном телеграм-канале. Он также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
С начала суток, по словам мэра, было отражено 33 беспилотника, направлявшихся на столицу.
Все столичные аэропорты закрыты.