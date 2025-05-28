Китай, ОАЭ, Женева: эксперты сообщили, где пройдут переговоры Украины и РФ

Эксперты рассказали aif.ru, в каких странах может пройти второй раунд мирных переговоров России и Украины. Первый, напомним, состоялся в Стамбуле 16 мая. После отказа Москвы поехать в Ватикан, США теперь предлагают в качестве переговорной площадки Женеву.
Переговоры могут пройти в одной из пяти стран.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил опубликованный Reuters список из пяти стран, где могут вновь встретиться делегации Москвы и Киева.
По данным издания, это: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция.
«Все перечисленные страны могут спокойно принять мирные переговоры, поскольку хорошо зарекомендовали себя, продемонстрировали свою ответственность, были площадками для встреч представителей РФ и Украины по вопросу обмена военнопленными», — сказал Джабаров.
При этом сенатор отметил, что наиболее предпочтительная страна для переговорного процесса — Турция, так как имеет уже необходимый опыт.
Могут ли переговоры пройти в Индии и Китае.
Джабаров также добавил, что стать площадкой для урегулирования украинского конфликта могут Китай и Индия.
«Какие страны еще могли бы принять переговоры? Это, конечно, Китай и Индия. Но я думаю, вряд ли они сейчас пойдут на это и скорее будут наблюдать за развитием ситуации», — сказал сенатор.
Он пояснил, что обе страны являются очень крупными мировыми игроками и проведение мирного процесса на их площадках повысило бы их политический вес, поэтому руководству этих стран хотелось бы, чтобы переговоры были успешными.
«Думаю, Китай и Индия могут подключиться к переговорам, но, наверное, на более поздней стадии, когда наметится определенный вектор развития отношений России и Украины», — сказал Джабаров.
В каких странах проведение переговоров неприемлемо.
Как отметил Джабаров, для мирного процесса точно не подходит Ватикан, предложенный украинской стороной и их союзниками.
«Мы (ред. — Украина и Россия) две православные страны, а выходит, что католический центр проводит переговоры. Причём Ватикан не всегда был нейтральным участником ситуации, связанной с Украиной», — сказал сенатор.
Джабаров добавил, что площадкой для переговорного процесса не могут быть европейские страны.
«Ни одно европейское государство не может стать площадкой для заключения мира. Потому что все они замараны и как минимум косвенно участвовали в агрессии против России. К тому же большинство стран Европы являются членами НАТО», — акцентировал Джабаров.
При этом, как заявил 27 мая телеканалу Fox News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, следующая встреча Москвы и Киева может состоятся в швейцарской Женеве.
«Мы думаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были практически готовы к этому, однако русские не пожелали ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом будет Женева», — отметил американский чиновник.
Украина не заинтересована в мирных переговорах.
Джабаров при этом, рассуждая о втором раунде переговоров, выразил мнение, что киевский режим не стремится к заключению мира и делает все возможное, чтобы затормозить процесс урегулирования конфликта.
«Я не очень уверен, что Украина готова к следующему раунду переговоров. Киев из-под палки в Турцию погнали американцы. А сейчас, думаю, киевский режим будет выискивать любые пути, чтобы обвинить Россию в недоговороспособности. Отсюда и провокации, и ежесуточные обстрелы беспилотниками с их стороны с целью спровоцировать РФ на ответные действия, а потом заявить, что Москва не готова к проведению мирных переговоров», — сказал Джабаров.