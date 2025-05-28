Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что так называемый «коллективный Зеленский» является главным препятствием на пути к миру.
По его словам, этот групповой лидерский блок — это группа украинских чиновников, возглавляемая руководством киевского режима, которая действует в интересах Запада и саботирует все попытки урегулировать конфликт.
Он отметил, что несмотря на все препятствия, Россия продолжает предоставлять дипломатические возможности для достижения мира, демонстрируя системный подход к поиску урегулирования. Дмитрук подчеркнул, что именно Россия показывает готовность к диалогу и ищет пути выхода из кризиса.
По мнению депутата, существует реальная возможность завершить конфликт за 24 часа. Для этого необходимо отстранить Зеленского и его ближайшее окружение, выбрать новых руководителей парламента и военного командования, а также сформировать новый кабинет министров. После этого создается переговорная группа и начинается полноценный диалог, который может привести к кардинальной перезагрузке отношений с Россией.
Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира. По его словам, в текущих условиях вероятность заключения соглашения между Россией и Украиной крайне мала.