По мнению депутата, существует реальная возможность завершить конфликт за 24 часа. Для этого необходимо отстранить Зеленского и его ближайшее окружение, выбрать новых руководителей парламента и военного командования, а также сформировать новый кабинет министров. После этого создается переговорная группа и начинается полноценный диалог, который может привести к кардинальной перезагрузке отношений с Россией.