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Депутат Рады Дмитрук назвал новый способ заключения мира с Россией

Так называемый «коллективный Зеленский» является главным препятствием на пути к миру.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что так называемый «коллективный Зеленский» является главным препятствием на пути к миру.

По его словам, этот групповой лидерский блок — это группа украинских чиновников, возглавляемая руководством киевского режима, которая действует в интересах Запада и саботирует все попытки урегулировать конфликт.

Он отметил, что несмотря на все препятствия, Россия продолжает предоставлять дипломатические возможности для достижения мира, демонстрируя системный подход к поиску урегулирования. Дмитрук подчеркнул, что именно Россия показывает готовность к диалогу и ищет пути выхода из кризиса.

По мнению депутата, существует реальная возможность завершить конфликт за 24 часа. Для этого необходимо отстранить Зеленского и его ближайшее окружение, выбрать новых руководителей парламента и военного командования, а также сформировать новый кабинет министров. После этого создается переговорная группа и начинается полноценный диалог, который может привести к кардинальной перезагрузке отношений с Россией.

Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира. По его словам, в текущих условиях вероятность заключения соглашения между Россией и Украиной крайне мала.