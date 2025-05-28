Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air Serbia получила разрешение на полеты в Китай через Россию

Сербская авиакомпания Air Serbia получила официальное разрешение на полеты из Белграда в Шанхай через российское воздушное пространство по Транссибирскому маршруту.

Сербская авиакомпания Air Serbia получила официальное разрешение на полеты из Белграда в Шанхай через российское воздушное пространство по Транссибирскому маршруту. Соответствующее решение было согласовано между авиационными властями Сербии и России, о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте Росавиации.

Согласно документам, Министерство транспорта РФ одобрило включение Шанхая в список промежуточных пунктов в рамках действующего соглашения о воздушном сообщении между двумя странами. Сербская сторона выразила признательность за это решение.

Напомним, что сразу две иранские авиакомпании с летнего сезона начнут выполнять новые рейсы из Тегерана в города России.

Читайте также: Отчаянные меры: введены штрафы за ранний выход из самолета для нетерпеливых пассажиров.