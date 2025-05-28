Air Serbia получила разрешение на полеты в Китай через Россию

Сербская авиакомпания Air Serbia получила официальное разрешение на полеты из Белграда в Шанхай через российское воздушное пространство по Транссибирскому маршруту. Соответствующее решение было согласовано между авиационными властями Сербии и России, о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте Росавиации.