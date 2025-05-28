Попытка блефа: эксперты разобрали, что скрыто в заявлении Мерца о ракетах

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о разрешении Киеву на использование дальнобойного оружия вызвало немало вопросов, главный из которых — зачем политик его сделал, если буквально следом его опроверг вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. О мотивах Мерца aif.ru рассказали эксперты.
Сам себе не верил.
Оценивая поведение, мимику и жесты канцлера Германии Фридриха Мерца во время интервью немецкому телевидению «Phoenix Vor Ort» о разрешении Киеву на использование дальнобойного оружия, врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, отметил, что он сам был не согласен со своими словами и пытался скрыть истинные эмоции.
«Первое, что бросается в глаза, это асимметрия его лица. В частности, не только ярко выраженные глубокие морщины на левой стороне лба, но и анатомический перекос рта. Господин Мерц не по-мужски восприимчив к критике, крайне чувствителен, склонен к внутренним переживаниям. В данном контексте он явно пытается скрыть свои истинные чувства, истинные эмоции», — объяснил эксперт.
Эксперт указал на особенность речи канцлера Германии.
«У Фридриха Мерца есть одна маленькая особенность, пару раз, он как будто бы выпрыскивает изо рта слово. Это явный признак скрытой, а главное — подавленной агрессии. С другой стороны, это может быть приёмом манипуляции и желание убедить зрителя, создавая эффект “прямолинейной искренности”, загоняя в подсознание подтекст: “Верь мне”», — рассказал Панкратов.
Кроме того, невербальные жесты руками во время интервью также указывали на неискренность Мерца. В какой-то момент он складывал ладонь правой руки в жест «уточка», который используют люди, чтобы их поняли буквально и точно, без двусмысленностей. Его «рубящий» жест ладонью перед собой означает категоричность и авторитарность.
«Куда интересней для нас именно комбинация этих двух жестов. Сначала он строил логическую доказательную цепочку из известных ему аргументов, затем перешёл к утверждению, как будто ставит точку в безальтернативности сказанного», — отметил эксперт.
Панкратов резюмировал, что во время интервью Фридрих Мерц лукавил.
«Он не верит в то, что говорит, но очень хочет, чтобы в его слова все поверили», — подчеркнул он.
Не уверен в себе.
На неуверенность Мерца ранее обратил внимание профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, комментируя его поведение во время визита в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и главой правительства Польши Дональдом Туском.
«Сильнее всего выбивается поведение Мерца. Он сильно потерянный, неуверенный, много раз поджимает губы, испытывает сильный стресс… У него еще такая улыбка стрессовая — улыбка глупого человека. Он облизывает губы, не понимает, кого приветствовать, не знает, как правильно вести себя в этой ситуации. Его поведение чем-то похоже на Олафа Шольца. Он такой же был неуверенный, когда приезжал на Украину и встречался с Зеленским», — сказал собеседник aif.ru, изучив кадры прибытия политиков с киевского вокзала.
Причина — в нацистских корнях.
Заявление Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойного вооружения связано с его нацистскими корнями, считает генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов.
«Куда лезет Мерц, это надо еще подумать. Наверное, корни его дедушки ему не дают спокойно жить», — сказал Попов, комментируя слова Мерца о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия.
По мнению депутата Государственной думы РФ, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, делая скандальное заявление, Мерц забыл о последствиях.
«Немцы помолчали бы… Если что-то произойдет, если будет удар нанесен их оружием, то уж немцы получат по полной, они должны это понимать… А ракеты у нас получше и противовоздушная оборона у нас лучшая. И если по нам будет нанесен удар, им такое в ответ может посыпаться, что “Орешник” покажется таким нежным дуновением ветерка. Я думаю, что пока лететь будет, уже прилетит. Сработает наше ПВО и тут же пролетит в обратку. Вот и вся история. И, может быть, Мерц даже не успеет осознать, как он плохо поступил», — сказал парламентарий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация, связанная с заявлением европейских лидеров о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия Киеву, выглядит как «изрядная путаница».
«Если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — заявил представитель Кремля, общаясь с представителями СМИ.