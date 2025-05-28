Напомним, ранее Мерц заявил о снятии ограничений по дальности военных поставок Украине Германией, Штатами, Францией и Британией, что открывает путь для атак ВСУ на территорию России. На следующий день он подтвердил, что это решение было принято несколько месяцев назад. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Мерца путаницей, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это была попытка самопиара канцлера ФРГ, указав, что он не уполномочен говорить от имени других стран.