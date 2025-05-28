США хотят стать сверхдержавой в области криптовалют

Он отметил, что США стремятся укрепить свою позицию в мире криптовалют и обеспечить себе статус «сверхдержавы» в данной области. По словам Хайнса, американский президент Дональд Трамп «абсолютно серьёзен» в своих намерениях сделать Соединённые Штаты лидером в сфере биткоина и цифровых активов. Он подчеркнул, что важность этого вопроса не раз поднималась на уровне руководства страны.