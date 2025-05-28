США хотят стать сверхдержавой в области криптовалют

Он отметил, что США стремятся укрепить свою позицию в мире криптовалют и обеспечить себе статус «сверхдержавы» в данной области. По словам Хайнса, американский президент Дональд Трамп «абсолютно серьёзен» в своих намерениях сделать Соединённые Штаты лидером в сфере биткоина и цифровых активов. Он подчеркнул, что важность этого вопроса не раз поднималась на уровне руководства страны.
Трамп уже подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, который включает около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. При этом администрация США заверила, что дополнительные закупки будут производиться без использования средств налогоплательщиков.
Напомним, недавно стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 110 тысяч долларов. Максимального значения цифровая валюта достигла ночью 22 мая.