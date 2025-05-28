Венгрия и Словакия заблокировали декларацию о демократии в Европе

Министр подчеркнул, что декларация не содержит требований о прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по его мнению, часто используются политическими силами и получают деньги из-за рубежа. «Это приводит к недопониманию между такими организациями и обществом», — отметил он.