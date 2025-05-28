Трамп хочет разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния

Американская газета New York Times сообщила, что высказывания и действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа позволяют предположить, что он планирует разделить мир на сферы влияния с Китаем и Россией.
Как уточняет автор издания, на прошлой неделе американский лидер сообщил, что хочет нормализовать торговлю с Россией.
«Скорее всего, Трамп имеет в виду нечто большее, связанное и с Россией, и с Китаем. Если все получится, это может быть грандиозной сделкой», — говорится в материале.
Отмечается, что действия и заявления Трампа могут говорить о его планах по созданию новой трехполярной мировой системы. В ней каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.
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