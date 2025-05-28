Власти США усомнились в честности польских выборов

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США выразили обеспокоенность возможными нарушениями на предстоящих президентских выборах в Польше. В официальном письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен американские законодатели запросили срочный брифинг для прояснения ситуации.
В документе утверждается, что правящая коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском, якобы при молчаливой поддержке ЕС, нарушила демократические нормы на выборах 2025 года.
Основные претензии включают использование иностранного финансирования от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, а также блокирование государственного финансирования оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) вопреки судебным решениям.
Законодатели подчеркивают, что подобные действия ставят под сомнение приверженность ЕС демократическим принципам, и настаивают на прозрачном расследовании для предотвращения двойных стандартов.
Ранее сообщалось, что непредсказуемость Трампа вызывает опасения у союзников по НАТО.