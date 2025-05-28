Поздравление Руслана Болотова с Днем пограничника

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности России. Эти военнослужащие — на особом счету: охраняя рубежи нашего государства, они всегда начеку. В песне Олега Газманова, посвященной погранзаставе, есть такие строчки: «Ведь первый бой обычно принимают погранцы, собой родных и близких заслоняя». Так было и будет всегда. Мы никогда не забудем заслуги тех, кто день и ночь защищает нашу Родину, целостность государства.