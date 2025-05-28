Поздравление Руслана Болотова с Днем пограничника

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности России. Эти военнослужащие — на особом счету: охраняя рубежи нашего государства, они всегда начеку. В песне Олега Газманова, посвященной погранзаставе, есть такие строчки: «Ведь первый бой обычно принимают погранцы, собой родных и близких заслоняя». Так было и будет всегда. Мы никогда не забудем заслуги тех, кто день и ночь защищает нашу Родину, целостность государства.
В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Воины-пограничники первыми приняли бой 22 июня 1945 года. Они мужественно дрались за каждую заставу. Сегодня подвиги наших дедов и прадедов повторяют те, кто защищает границы в зоне СВО. Там служат и наши земляки, с честью и отвагой выполняют свой воинский долг. Мы все желаем им сил и стойкости, ждем домой с Победой!
Отдельные слова благодарности — ветеранам службы. Вы поддерживаете боевых товарищей, ведете большую патриотическую работу с молодежью. Сейчас это важно как никогда!
Уважаемые товарищи! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.