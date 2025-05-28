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В Приморье установили новый праздник — День ветеранов боевых действий

В календаре Приморья установлен новый праздничный день — 1 июля — День ветеранов боевых действий.

Источник: Reuters

Приморские депутаты дополнили краевой закон «О праздничных днях и памятных датах Приморского края», сообщает пресс-служба кабмина.

С инициативой выступили спикер краевого парламента Антон Волошко и председатель профильного комитета Андрей Андрейченко.

Как отмечают депутаты, новый праздник в официальном календаре Приморья — это признание заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года.