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Губернатор Махонин 28 мая выступит с посланием: отчитается за пять лет работы в Прикамье

ПЕРМЬ, 28 мая, ФедералПресс. Глава Прикамья выступит с ежегодным посланием утром в среду, 28 мая. На нем Дмитрий Махонин подведет итоги своей пятилетней работы на посту губернатора. Также он поделится планами социально-экономического развития региона.

«Подробно расскажу о наших с вами значимых достижениях и приоритетных задачах», — анонсировал губернатор.

Мероприятие пройдет в КДЦ — большом зале краевой филармонии, рассчитанном примерно на тысячу зрителей. Начало обращения Махонина запланировано на 10 часов.

Отметим, что уже второй год подряд губернатор Пермского края отчитывается в новом формате. Ранее послания Дмитрия Махонина проходили в Органном зале филармонии, вмещающем порядка 400 человек, и были адресованы, в первую очередь, депутатам заксобрания. В 2024 году формат обращения главы региона изменился. Весной прошлого года Махонин выступил в здании только что построенной краевой музыкальной школы.

Напомним, в этом году истекает первый срок работы Махонина на посту главы Прикамья. В губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре, он собирается участвовать от «Единой России». Советуем почитать материал «Первая пятилетка Махонина: история губернаторства в фотографиях».