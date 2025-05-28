Губернатор Махонин 28 мая выступит с посланием: отчитается за пять лет работы в Прикамье

«Подробно расскажу о наших с вами значимых достижениях и приоритетных задачах», — анонсировал губернатор.
Мероприятие пройдет в КДЦ — большом зале краевой филармонии, рассчитанном примерно на тысячу зрителей. Начало обращения Махонина запланировано на 10 часов.
Отметим, что уже второй год подряд губернатор Пермского края отчитывается в новом формате. Ранее послания Дмитрия Махонина проходили в Органном зале филармонии, вмещающем порядка 400 человек, и были адресованы, в первую очередь, депутатам заксобрания. В 2024 году формат обращения главы региона изменился. Весной прошлого года Махонин выступил в здании только что построенной краевой музыкальной школы.
Напомним, в этом году истекает первый срок работы Махонина на посту главы Прикамья. В губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре, он собирается участвовать от «Единой России». Советуем почитать материал «Первая пятилетка Махонина: история губернаторства в фотографиях».