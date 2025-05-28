Губернатор Махонин 28 мая выступит с посланием: отчитается за пять лет работы в Прикамье

Отметим, что уже второй год подряд губернатор Пермского края отчитывается в новом формате. Ранее послания Дмитрия Махонина проходили в Органном зале филармонии, вмещающем порядка 400 человек, и были адресованы, в первую очередь, депутатам заксобрания. В 2024 году формат обращения главы региона изменился. Весной прошлого года Махонин выступил в здании только что построенной краевой музыкальной школы.