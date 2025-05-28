В. Федорищев: Минэкономразвития Самарской области возглавит Павел Финк

Павел Финк, бывший помощник губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по направлению экономического развития, назначен на должность министра экономики и инвестиций региона.
Об этом было объявлено в рамках очередного оперативного совещания регионального правительства во вторник.
На церемонии представления нового министра глава области отметил, что Павел Финк также займет пост заместителя председателя правительства региона.
Федорищев подчеркнул богатый профессиональный багаж нового министра: он более 15 лет проработал в Министерстве экономического развития России, а также занимал руководящую должность в Институте исследования и экспертизы ВЭБа — организации, занимающейся разработкой стратегических макроэкономических сценариев для страны.
Одной из приоритетных задач для Финка губернатор назвал корректировку региональной экономической политики так, чтобы она соответствовала действующим бюджетным прогнозам РФ и способствовала обеспечению региона ресурсами, необходимыми для реализации программ его дальнейшего развития.
До этого врио министра была Любовь Иванова, которая имеет опыт работы в министерстве с 2004 года. Она заменила Дмитрия Богданова, который покинул пост 25 марта текущего года.
Экс-чиновник руководил министерством с 2018 года, а в апреле 2025 года был назначен на должность заместителя генерального директора по GR в компании ПАО «Куйбышевазот».
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