Дальнереченский и Надеждинский районы Приморья стали округами

«В Приморском крае с 2019 года была начата реформа по переходу с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую систему. На сегодняшний день у нас осталось два муниципальных района — Дальнереческий и Надеждинский. Вчера на комитете принято решение о том, что необходимо систему местного самоуправления в крае переводить в одноуровневую. По опыту работы муниципальных образований в этой системе мы не видим тех опасений, которые местные депутаты транслируют. Для того, чтобы решить проблемы муниципального округа, необходима консолидация средств, консолидация всех жителей, чтобы мы могли во всех населенных пунктах решать те проблемы, которые назрели за эти годы. Важно, чтобы на это были средства. Данная система будет полезна для жителей муниципальных округов», — подчеркнул Текиев.