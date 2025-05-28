В России могут появиться морские ЧВК для защиты теневого флота

В России необходимо создать морские частные военные компании, чтобы они обеспечивали полноценную защиту танкерного флота в нейтральных водах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.
По его словам, группа депутатов уже работает над законопроектом. При этом он предложил оснастить катера ЧВК тяжелым вооружением. Оно должно использоваться в случае нападения или преследования российских торговых и научно-исследовательских судов.
«Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — отметил политик.
Кроме того, морские ЧВК могут охранять транспортный коридор в Калининградскую область. Также вести защиту кораблей от произвола пиратов. Миронов добавил, что у России должен быть адекватный ответ на проявления внешних угроз в нейтральных водах.