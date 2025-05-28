Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

Как отмечал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, при обсуждении законопроекта в первом чтении в Мажилисе, необходимость отдельного закона была связана с отсутствием ряда норм по регулированию инвестиционной активности эндаумент-фондов, прав собственности вкладчиков на целевые вклады в эндаумент-фонды, контроля рисков за их целевым использованием и другое.