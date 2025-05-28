В Казахстане стартует проект по модернизации ЖКХ

По итогам заседания Правительства состоялась пресс-конференция с участием министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева, вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова и председателя Комитета промышленности МПС РК Азамата Панбаева.
Ерсайын Нагаспаев в ходе пресс-конференции сообщил, что во исполнения поручения Главы государства принят Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В рамках Национального проекта по линии министерства промышленности и строительства планируется модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 трлн тенге.
Реализацию Национального проекта по модернизации энергетических и коммунальных секторов планируется начать во второй половине 2025 года. Министр уточнил, что проект рассчитан до 2029 года. Порядка 13 трлн планируется направить на эти цели. На сегодня внутри министерства определен единый оператор — это Центр ЖКХ. Разрабатываются правила по организации конкурсных процедур на отбор поставщиков.
В свою очередь вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов сообщил, что на реализацию Нацпроекта будут привлекаться долгосрочные инвестиции и бюджета это не коснется. Финансирование будет осуществлять как из национальных институтов, так и из международных. На сегодняшний день отобрано 28 тепловых проектов на 120 млрд тенге, а по электрическим сетям около 46 проектов.
Отмечено, что реализация проекта позволит снизить износ сетей до 40% к 2029 году.