В Казахстане стартует проект по модернизации ЖКХ

В свою очередь вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов сообщил, что на реализацию Нацпроекта будут привлекаться долгосрочные инвестиции и бюджета это не коснется. Финансирование будет осуществлять как из национальных институтов, так и из международных. На сегодняшний день отобрано 28 тепловых проектов на 120 млрд тенге, а по электрическим сетям около 46 проектов.