27 мая глава российской дипломатии заявил, что у него есть основания полагать, что Германия давно и тайно приняла решение разрешить Украине наносить удары по российской территории, о чем свидетельствуют заявления Мерца. В Кремле тем временем указали на путаницу в высказываниях европейских лидеров.