В понедельник Мерц, комментируя ситуацию, отметил, что Запад якобы разрешил Украине атаковать российскую территорию, добавив, что это решение было принято несколько месяцев назад. Однако его слова вызвали путаницу — возникли вопросы о том, собирается ли Германия действительно поставлять ракеты Taurus украинским военным.
Лавров не стал церемониться и указал на «некомпетентность» нового поколения европейских лидеров.
«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра. Он передал Мерцу: “Тебе ещё многому нужно научиться”, — отмечает телеканал.
Журналисты Sky News подчеркнули, что опыт Лаврова, который уже 22 года на посту, не сравним с 22 днями Мерца на должности канцлера.
27 мая глава российской дипломатии заявил, что у него есть основания полагать, что Германия давно и тайно приняла решение разрешить Украине наносить удары по российской территории, о чем свидетельствуют заявления Мерца. В Кремле тем временем указали на путаницу в высказываниях европейских лидеров.