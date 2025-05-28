Марочко рассказал о рывке ВС РФ под Волчанском

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные совершили рывок в населенном пункте Тихое, который расположен под Харьковским Волчанском.
Он уточнил, что такие действия со стороны ВС РФ вынудило вооруженные сил Украины, понеся потери, отступить.
«После огневого налета на позиции противника, российские передовые подразделения совершили рывок в населенном пункте Тихое. В результате боевого столкновения украинские военные потеряли позиции, понесли потери и отступили в район Волчанских Хуторов», — отметил Марочко.
Читайте также: В Индии леопард растерзал спавшую на крыше женщину.