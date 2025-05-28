Глава российского МИД Сергей Лавров буквально сделал выговор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, раскритиковав его после заявлений о снятии ограничений на дальнобойность оружия киевского режима. Такое мнение высказал корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
«Лавров отчитал Мерца и дал наставление из своего 22-летнего опыта, что после 22 дней в офисе канцлеру еще многому предстоит научиться», — отметил журналист.
Двумя днями ранее Мерц заявил, что его страна, а также Великобритания, Франция и США сняли все ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву для ударов вглубь России. На следующий день канцлер пояснил, что это решение было принято еще несколько месяцев назад.
В свою очередь, Лавров отреагировал на заявления Мерца, отметив, что вопрос по снятию ограничений был решен еще во время правительства Олафа Шольца и держался в тайне. Глава МИД РФ также заявил, что история не учит германские власти, раз они заявляют о первостепенном желании создать самую сильную армию в Европе.