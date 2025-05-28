На Западе заявили, что Лавров сделал выговор Мерцу

В свою очередь, Лавров отреагировал на заявления Мерца, отметив, что вопрос по снятию ограничений был решен еще во время правительства Олафа Шольца и держался в тайне. Глава МИД РФ также заявил, что история не учит германские власти, раз они заявляют о первостепенном желании создать самую сильную армию в Европе.