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На Западе заявили, что Лавров сделал выговор Мерцу

Глава российского МИД Сергей Лавров буквально сделал выговор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, раскритиковав его после заявлений о снятии ограничений на дальнобойность оружия киевского режима.

Глава российского МИД Сергей Лавров буквально сделал выговор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, раскритиковав его после заявлений о снятии ограничений на дальнобойность оружия киевского режима. Такое мнение высказал корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Лавров отчитал Мерца и дал наставление из своего 22-летнего опыта, что после 22 дней в офисе канцлеру еще многому предстоит научиться», — отметил журналист.

Двумя днями ранее Мерц заявил, что его страна, а также Великобритания, Франция и США сняли все ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву для ударов вглубь России. На следующий день канцлер пояснил, что это решение было принято еще несколько месяцев назад.

В свою очередь, Лавров отреагировал на заявления Мерца, отметив, что вопрос по снятию ограничений был решен еще во время правительства Олафа Шольца и держался в тайне. Глава МИД РФ также заявил, что история не учит германские власти, раз они заявляют о первостепенном желании создать самую сильную армию в Европе.