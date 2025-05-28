Иностранный лидер извинился на русском за пропуск парада Победы в Москве

«Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии», — передает его слова РИА новости. Он добавил, что причиной его отсутствия стал положительный тест на коронавирус. Президент также попросил передать свои извинения президенту России Владимиру Путину.