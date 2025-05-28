Sky News: Лавров одним заявлением устроил выговор и преподал урок Мерцу

Министр иностранных России Сергей Лавров своим высказыванием буквально сделал выговор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, заявил корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт.
Кроме того, по мнению журналистов, глава МИД РФ преподал немецкому политику урок.
«Лавров отчитал Мерца и дал напутствие в соответствии с 22-летним опытом (работы в правительстве — прим. ред.), отметив, что после 22 дней (нахождения — прим. ред.) в офисе канцлеру ещё многому предстоит научиться», — отметил Беннетт.
Напомним, 27 мая Лавров заявил, что лидеры европейских стран осознают, что у них не хватит сил для продолжения вооружённого конфликта. По словам главы МИД РФ, государства Европы боятся, что США «махнут на них рукой».