Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель руководителя главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов констатировал существенное сокращение потока иностранных граждан, изъявляющих готовность сражаться против РФ на стороне Украины.
«Сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они не получили денежное довольствие И те, кто уцелел, они там записывают такие страшные ролики, что с ними там творилось Остальные это все увидели и вряд ли они будут иметь желание воевать против России вообще», — пояснил Алаудинов в беседе с РИА «Новости».
Ранее Алаудинов акцентировал внимание на том, что бойцы «Ахмата» принципиально отказываются брать в плен иноземных контрактников, выступающих в рядах ВСУ.
В Министерстве обороны Российской Федерации неоднократно сообщали о ликвидации на Украине наёмников из Великобритании, Грузии, Польши и иных государств. Как подчёркивали в министерстве, киевский режим использует их как расходный материал, бросая на наиболее опасные участки фронта.
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