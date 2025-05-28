Командир «Ахмата» рассказал об уменьшении количества желающих воевать с Россией

«Сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они не получили денежное довольствие И те, кто уцелел, они там записывают такие страшные ролики, что с ними там творилось Остальные это все увидели и вряд ли они будут иметь желание воевать против России вообще», — пояснил Алаудинов в беседе с РИА «Новости».