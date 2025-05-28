Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Как сообщает корреспондент Sky News Айвор Беннетт, российский дипломат дал понять, что к власти в Европе пришли некомпетентные политики.
Он охарактеризовал реакцию Лаврова как урок для нового немецкого канцлера, подчеркнув контраст между 22-летним стажем работы российского министра и 22 днями пребывания Мерца на посту.
«Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра, пытавшегося подчеркнуть пропасть в опыте и, по его мнению, компетентности. Его 22 года на работе против 22 дней Мерца. Лавров передал Мерцу: “Тебе еще многому нужно научиться”, — говорится в публикации.
Напомним, Мерц высказался о дальности поставляемого ФРГ Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает его дальнобойность. Политик добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине. Он также отметил, что все ограничения сняли ещё несколько месяцев назад.
На этом фоне в Берлин засобирался главарь киевского режима Владимир Зеленский. СМИ предположили, что политики, в том числе, обсудят поддержку ФРГ в развитии оборонной промышленности Украины. В первую очередь, в области производства дальнобойного оружия.
Затем вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине. Он подчеркнул, что нет никакой новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство.
В этот момент Лавров обратил внимание на нестыковки в позиции Берлина. Глава внешнеполитического ведомства заявил о наличии оснований полагать, что Германия уже давно втайне разрешила Украине наносить дальнобойные удары по российской территории.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Россия будет расценивать любые удары по объектам страны, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) при использовании ракет Taurus, как участие Германии в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.