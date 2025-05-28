Лавров хлестко прибил Мерца после заявлений об ударах по России: глава МИД примерил роль учителя

Напомним, Мерц высказался о дальности поставляемого ФРГ Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает его дальнобойность. Политик добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине. Он также отметил, что все ограничения сняли ещё несколько месяцев назад.