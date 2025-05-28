Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек ради того, чтобы Камала Харрис, вице-президент страны, попыталась объяснить суть технологии блокчейн. Он сделал это выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, которая посвящена развитию криптовалют и внедрению блокчейн-технологий.
По его словам, он был бы готов заплатить любые деньги за такой шанс, считая, что это стало бы настоящим испытанием для Харрис. Он выразил уверенность, что её попытка объяснить технологию превратилась бы в «величайший словесный салат» в её истории.
Трамп-младший отметил, что подобное выступление могло бы занять тридцать минут и при этом остаться совершенно непонятным.
Он также саркастически добавил, что такая попытка объяснений оказалась бы «полной катастрофой». В своих комментариях он подчеркнул, что даже самые простые объяснения могли бы превратиться в хаос слов и неясных концепций, что вызвало бы лишь улыбки у слушателей.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призовет провести расследование по выплатам, которые направляла кандидат от Демократической партии США Камала Харрис знаменитостям во время выборов американского президента в 2024 году.