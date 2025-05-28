Лукашенко уверен, что сотрудничество с Азербайджаном продолжит активно развиваться

«Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене», — говорится в поздравлении.
«Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент выразил уверенность, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.
Глава государства пожелал Президенту Азербайджана и его семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам — согласия и процветания.