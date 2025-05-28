Лукашенко уверен, что сотрудничество с Азербайджаном продолжит активно развиваться

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех жителей этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.