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Лукашенко уверен, что сотрудничество с Азербайджаном продолжит активно развиваться

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех жителей этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене», — говорится в поздравлении.

«Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент выразил уверенность, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.

Глава государства пожелал Президенту Азербайджана и его семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам — согласия и процветания.