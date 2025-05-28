Лукашенко: для защиты Отечества пограничникам надо сосредоточиться на угрозах и мерах обеспечения безопасности

Глава государства отметил, что на границе сейчас неспокойно и защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности. «Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью, — подчеркнул Президент. — Абсолютно убежден, что мирный сон наших граждан охраняют профессионалы высочайшего уровня, верные долгу и преданные своей стране».