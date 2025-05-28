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Лукашенко: для защиты Отечества пограничникам надо сосредоточиться на угрозах и мерах обеспечения безопасности

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником — Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Вы стоите на страже рубежей Родины, готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага. Это выбор сильных духом и смелых воинов — истинных патриотов, — говорится в поздравлении. — Каждый из вас продолжает славный путь героев пограничников, давших решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, героев, совершивших подвиги в мирное время».

Глава государства отметил, что на границе сейчас неспокойно и защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности. «Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью, — подчеркнул Президент. — Абсолютно убежден, что мирный сон наших граждан охраняют профессионалы высочайшего уровня, верные долгу и преданные своей стране».

Александр Лукашенко поблагодарил за службу ветеранов, действующих военнослужащих и гражданский персонал, а также пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Президента Беларуси с Днем пограничника

Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с праздником — Днем пограничника.

Вы стоите на страже рубежей Родины, готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага. Это выбор сильных духом и смелых воинов — истинных патриотов.

Каждый из вас продолжает славный путь героев пограничников, давших решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, героев, совершивших подвиги в мирное время.

Сегодня на границе неспокойно. Защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует от нас максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности. Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью.

Абсолютно убежден, что мирный сон наших граждан охраняют профессионалы высочайшего уровня, верные долгу и преданные своей стране.

Благодарю за службу ветеранов, действующих военнослужащих и гражданский персонал. В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Александр Лукашенко.

28 мая 2025 года.