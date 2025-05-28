Президент направил телеграмму президенту Эфиопии

Как пишет Акорда, в своем Послании глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу — благополучия и процветания.
Кроме того, сегодня, 28 мая, президент поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником — Днем независимости.