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Президент направил телеграмму президенту Эфиопии

Президент Касым-Жомарт Токаев 28 мая 2025 года направил поздравительную телеграмму президенту Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня Эфиопии, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как пишет Акорда, в своем Послании глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу — благополучия и процветания.

сказано в сообщении

Кроме того, сегодня, 28 мая, президент поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником — Днем независимости.