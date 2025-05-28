Келлог назвал «безрассудными» слова Медведева о третьей мировой войне

Помимо этого, Трамп заявлял, что Россия якобы затягивает с мирным меморандумом, который был согласован по итогам переговоров в Стамбуле, и подчеркнул, что терпение США на исходе. В последние недели американская администрация активизировала консультации с союзниками в НАТО и ЕС по вопросу усиления экономического давления на Москву, включая дополнительные ограничения на российские банки и судоходство.