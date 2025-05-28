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Алаудинов назвал целью освобождение всех русских регионов в составе Украины

Российские войска, в составе которых действуют подразделения спецназа «Ахмат», имеют успех на Сумском направлении и методично выбивают противника с его позиций.

Российские войска, в составе которых действуют подразделения спецназа «Ахмат», имеют успех на Сумском направлении и методично выбивают противника с его позиций. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Ситуация у нас очень хорошая, потому что мы ежедневно уничтожаем достаточно большое количество противника. Выбиваем его. Будем продолжать на тех участках, где мы находимся. Насчет продвижения в Сумской области — понятное дело, что мы и так будем освобождать те четыре региона, которые находятся в составе Российской Федерации, ну и, по сути своей, все русские регионы, находящиеся в составе Украины, — они тоже являются нашей целью», — поделился он.

Алаудинов также сообщил, что на стороне укронацистов все меньше хотят воевать иностранные наемники. Это связано как с постоянными проблемами с выплатами зарплат, так и страх перед российскими военными.

Ранее «МК» писал, что украинские националисты во время оккупации Курской области убили много мирных жителей Суджанского района.