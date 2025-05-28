Алаудинов назвал целью освобождение всех русских регионов в составе Украины

«Ситуация у нас очень хорошая, потому что мы ежедневно уничтожаем достаточно большое количество противника. Выбиваем его. Будем продолжать на тех участках, где мы находимся. Насчет продвижения в Сумской области — понятное дело, что мы и так будем освобождать те четыре региона, которые находятся в составе Российской Федерации, ну и, по сути своей, все русские регионы, находящиеся в составе Украины, — они тоже являются нашей целью», — поделился он.