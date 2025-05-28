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Пленный сообщил, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск

Боец ВСУ Валерий Василькин, который ранее был взят в плен в ДНР, заявил, что командование вооруженными силами Украины в ходе контратаки планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске.

Боец ВСУ Валерий Василькин, который ранее был взят в плен в ДНР, заявил, что командование вооруженными силами Украины в ходе контратаки планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске.

Он уточнил, что он служил в 100-м подразделении ВСУ, в пехоте. В задачи подразделения входило «зацепиться в Дзержинске». Об этом сообщили РИА Новости.

«Если это сделать получится, то нам приказали поставить флаг Украины в течение недели. Так и сказали, когда нас сюда доставили», — отметил Василькин.

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