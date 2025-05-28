«Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией», — говорится в публикации.