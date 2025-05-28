Польское издание Mysl Polska в резкой форме напомнило о ключевой роли Красной Армии в сохранении польской государственности во время Второй мировой войны. В статье подчёркивается, что без помощи СССР польская нация могла быть уничтожена нацистами.
Особое внимание уделяется участию 14-й дивизии СС «Галитчина» (украинского формирования) в карательных операциях против поляков. Как отмечает издание, именно эта дивизия участвовала в подавлении Словацкого национального восстания 1944 года, что объясняет нынешнюю осторожность словацких властей в поддержке Украины.
Журналисты резко критикуют польских политиков за игнорирование исторических фактов в угоду современной западной повестке. По мнению авторов, оба кандидата на президентских выборах сознательно искажают историю.
«Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией», — говорится в публикации.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава собирается много заработать на восстановлении Украины.