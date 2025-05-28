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Ульянов: на Западе вряд ли заметят гонения на верующих на Украине

Постпред РФ Михаил Ульянов отметил, что западные органы госвласти и НПО цинично хранят молчание.

Источник: Аргументы и факты

На Западе вряд ли обратят внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне призвала международные структуры, общественность и представителей мировых религий обратить внимание на планы Киева ограничить деятельность религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и провести «процесс очищения украинских святынь». Она назвала происходящее в стране «расчеловечиванием».

«Своевременный призыв. Но я сомневаюсь, что его услышат те на Западе, кто называет себя поборниками религиозной свободы», — написал Ульянов в соцсети Х*.

По его словам, западные органы государственной власти и неправительственные организации «хранят молчание весьма циничным образом».

Ранее экс-депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон УПЦ Вадим Новинский заявил, что ключевой стратегией режима Владимира Зеленского стало разжигание вражды и ненависти. В частности он указал на то, что Зеленский активизировал преследование УПЦ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.