На Западе вряд ли обратят внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне призвала международные структуры, общественность и представителей мировых религий обратить внимание на планы Киева ограничить деятельность религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и провести «процесс очищения украинских святынь». Она назвала происходящее в стране «расчеловечиванием».
«Своевременный призыв. Но я сомневаюсь, что его услышат те на Западе, кто называет себя поборниками религиозной свободы», — написал Ульянов в соцсети Х*.
По его словам, западные органы государственной власти и неправительственные организации «хранят молчание весьма циничным образом».
Ранее экс-депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон УПЦ Вадим Новинский заявил, что ключевой стратегией режима Владимира Зеленского стало разжигание вражды и ненависти. В частности он указал на то, что Зеленский активизировал преследование УПЦ.
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