США назвали слова Медведева о третьей мировой войне безрассудными

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной третьей мировой войне на фоне украинского кризиса.
В публикации на платформе X он назвал такие высказывания «безрассудными» и не соответствующими статусу мировой державы.
«Разжигание страха перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — заявил спецпредставитель.
Келлог подчеркнул, что администрация Дональда Трампа прилагает усилия для прекращения конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня. Одновременно он напомнил, что Вашингтон ожидает от Москвы предоставления меморандума, обещанного неделей ранее.
Ранее спецпосланник Трампа объяснил значение фразы о «игре с огнем» в адрес России.