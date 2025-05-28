Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США назвали слова Медведева о третьей мировой войне безрассудными

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной третьей мировой войне на фоне украинского кризиса.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной третьей мировой войне на фоне украинского кризиса.

В публикации на платформе X он назвал такие высказывания «безрассудными» и не соответствующими статусу мировой державы.

«Разжигание страха перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — заявил спецпредставитель.

Келлог подчеркнул, что администрация Дональда Трампа прилагает усилия для прекращения конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня. Одновременно он напомнил, что Вашингтон ожидает от Москвы предоставления меморандума, обещанного неделей ранее.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил значение фразы о «игре с огнем» в адрес России.