США назвали слова Медведева о третьей мировой войне безрассудными

Келлог подчеркнул, что администрация Дональда Трампа прилагает усилия для прекращения конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня. Одновременно он напомнил, что Вашингтон ожидает от Москвы предоставления меморандума, обещанного неделей ранее.