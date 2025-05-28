В Британии предрекли худшее будущее для Запада без переговоров с РФ сейчас

«Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций. Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США», — подчеркнул он.