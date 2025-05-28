Все прилагаемые коллективным Западом усилия на развал России из-за санкций провалились. В связи с этим необходимо начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между США и РФ, считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций. Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США», — подчеркнул он.
Меркурис уверен, что только переговорный процесс может устранить первопричины конфликта, о которых регулярно говорит президент России Владимир Путин. При этом, заметил аналитик, Западу не стоит бросаться в крайности, как то поставки ракет Taurus или новые пакеты санкций.
Все это в конечном итоге приводит к печальным последствиям для самих западников. А исход, по мнению Меркуриса, все равно будет один — полное поражение Незалежной. И тогда положение Запада будет куда хуже, чем оно есть сегодня.
Ранее «МК» писал, что высказывания и действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа позволяют предположить, что он планирует разделить мир на сферы влияния с Китаем и Россией.