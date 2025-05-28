Украина может остаться без иностранных денежных вливаний на следующий год

«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределённость. До сих пор нет обязательств, которые гарантировали бы, что мы сможем пережить следующий год», — заявил экономист киевского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.