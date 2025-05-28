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Президент Лаоса извинился, что не смог приехать на День Победы в Москву

Тхонглут Сисулит попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова передать лучшие пожелания президенту России Владимиру Путину.

Источник: Аргументы и факты

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит извинился за то, что не смог приехать на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве, передает РИА Новости.

«Хочу воспользоваться возможностью и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии», — сказал он во время встречи с генпрокурором России Игорем Красновым и на русском языке выразил «великое сожаление» в связи с этим.

Сисулит пояснил, что перед планировавшейся поездкой у него оказался положительным тест на COVID-19. Он попросил Краснова передать лучшие пожелания президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Парад Победы на Красной площади вместе с Владимиром Путиным в 2025 году смотрели главы 29 иностранных государств.