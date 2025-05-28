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Швеция может вернуться к вопросу поставки Киеву истребителей

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев в беседе с РИА Новости сообщил, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen киевскому режиму, хотя ранее и приостановила данный процесс.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев в беседе с РИА Новости сообщил, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen киевскому режиму, хотя ранее и приостановила данный процесс.

«Отправка шведских истребителей в настоящий момент приостановлена на паузу из-за передачи Киеву партии самолетов F-16. Однако, представители Швеции готовы вернуться в данному вопросу на более позднем этапе», — отметил Беляев.

По его словам, сейчас на территории Польши уже несет боевое дежурство эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen. Самолеты принимают участие в миссии Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства страны.

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