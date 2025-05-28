Трамп-младший высмеял публичные выступления Харрис о блокчейне

Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший в ходе ежегодного форума Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе заявил о готовности пожертвовать всеми цифровыми активами ради демонстрации объяснений вице-президента Камалы Харрис в области блокчейна.
«Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию», — сыронизировал он на мероприятии, посвященном криптовалютным инновациям.
Сын американского лидера выразил убеждённость, что подобная лекция стала бы вершиной риторического абсурда в карьере Харрис, сравнив её потенциальное выступление с «словесным салатом».
Напомним, политик ранее подверглась жёсткой критике после выступления перед актерами бродвейского мюзикла в Нью-Йорке. Издание New York Post тогда охарактеризовало ее речь как «словесный салат», проведя параллели с нетрезвой родственницей на семейном торжестве. В феврале 2025 года Харрис вместе с супругом посетила театральную постановку, где ее попытка вдохновить труппу обернулась публичным фиаско из-за бессвязного повествования.
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