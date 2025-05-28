Трамп-младший высмеял публичные выступления Харрис о блокчейне

Напомним, политик ранее подверглась жёсткой критике после выступления перед актерами бродвейского мюзикла в Нью-Йорке. Издание New York Post тогда охарактеризовало ее речь как «словесный салат», проведя параллели с нетрезвой родственницей на семейном торжестве. В феврале 2025 года Харрис вместе с супругом посетила театральную постановку, где ее попытка вдохновить труппу обернулась публичным фиаско из-за бессвязного повествования.