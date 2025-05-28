Politico: Путин близок к сжиганию золотого моста Трампа для улучшения отношений

Издание Politico утверждает, что президент России Владимир Путин якобы находится в шаге от разрушения «золотого моста», выстроенного американским лидером Дональдом Трампом для диалога двух стран. Об этом заявили анонимные источники.
«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — цитирует Politico своего осведомленного собеседника.
Как отмечает издание, терпение Трампа в вопросах урегулирования украинского кризиса и перспектив сотрудничества с Москвой практически исчерпано. При этом, по данным источников, американский президент пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России.
Прежде заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил Трампу после его угроз в адрес России и заявления о том, что Москва якобы играет с огнем.