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Politico: Путин близок к сжиганию золотого моста Трампа для улучшения отношений

Терпение Трампа относительно урегулирования на Украине находится на исходе, но он еще не принял решения о введении дополнительных санкций против Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Издание Politico утверждает, что президент России Владимир Путин якобы находится в шаге от разрушения «золотого моста», выстроенного американским лидером Дональдом Трампом для диалога двух стран. Об этом заявили анонимные источники.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — цитирует Politico своего осведомленного собеседника.

Как отмечает издание, терпение Трампа в вопросах урегулирования украинского кризиса и перспектив сотрудничества с Москвой практически исчерпано. При этом, по данным источников, американский президент пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России.

Прежде заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил Трампу после его угроз в адрес России и заявления о том, что Москва якобы играет с огнем.