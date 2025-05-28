Чэнь Биньхуа прокомментировал недавние заявления Пентагона о возможном силовом сценарии воссоединения Тайваня с КНР к 2027 году, а также планы тайваньских властей по наращиванию военного потенциала при поддержке Вашингтона. Он подчеркнул, что подобные шаги лишь приближают конфликт, а ДПП «толкает население Тайваня на передовую», пытаясь добиться независимости от материкового Китая.