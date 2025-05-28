Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что власти Тайваня совместно с США намеренно эскалируют обстановку в регионе, превращая остров в «пороховую бочку».
На брифинге он осудил действия правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая, по его словам, преследует собственные политические интересы, игнорируя безопасность жителей острова.
Чэнь Биньхуа прокомментировал недавние заявления Пентагона о возможном силовом сценарии воссоединения Тайваня с КНР к 2027 году, а также планы тайваньских властей по наращиванию военного потенциала при поддержке Вашингтона. Он подчеркнул, что подобные шаги лишь приближают конфликт, а ДПП «толкает население Тайваня на передовую», пытаясь добиться независимости от материкового Китая.
Представитель КНР заверил, что, несмотря на внешнее вмешательство и дестабилизацию, объединение страны остаётся неизбежным. Он напомнил о готовности Народно-освободительной армии Китая защищать суверенитет и территориальную целостность государства.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния.