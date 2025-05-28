Лукашенко хочет продолжения сотрудничества с Азербайджаном

Также глава республики обратил внимание на регулярные контакты Минска и Баку, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов обеих стран. И пояснил, что все это служит гарантией для дальнейшего укрепления стратегического партнерства, что отвечает интересам обоих государств. Также Лукашенко сказал о продолжении сотрудничества с Азербайджаном.