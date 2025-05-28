Лукашенко хочет продолжения сотрудничества с Азербайджаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о продолжении сотрудничества с Азербайджаном, сообщила пресс-служба президента.
Об этом было сказано в поздравлении с Днем независимости Азербайджана, которое белорусский лидер 28 мая направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем его жителям.
Лукашенко подчеркнул, что благодаря созидательным усилиям Алиева сегодня Азербайджан отличают динамично растущая экономика, неуклонное повышение уровня жизни граждан, весомые достижения на международной арене, чем можно по праву гордиться.
Также глава республики обратил внимание на регулярные контакты Минска и Баку, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов обеих стран. И пояснил, что все это служит гарантией для дальнейшего укрепления стратегического партнерства, что отвечает интересам обоих государств. Также Лукашенко сказал о продолжении сотрудничества с Азербайджаном.
— Белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания, — высказал уверенность белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко обратился к белорусским пограничникам: «На границе неспокойно».
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.