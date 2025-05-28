От дронов до крылатых ракет: расчет ПВО рассказал о поражаемых целях

Расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки «Днепр» отвечают за противовоздушную оборону в своей зоне ответственности. Их задача — круглосуточная защита наземных подразделений от различных воздушных угроз с воздуха. За тем, как работают зенитчики, понаблюдал корреспондент «МК».
ЗРК «Тор-М2» позволяет обнаруживать и уничтожать широкий спектр целей — от высокоскоростных крылатых ракет до малозаметных беспилотников. Как рассказал начальник расчета с позывным «Клещ», комплекс весьма мобильный и работать может в любых погодных условиях.
Для защиты ЗРК от FPV-дронов выделена специальная группа противодействия беспилотникам. Она состоит из бойцов, вооружённых стрелковым оружием и переносным комплексом «Игла-С» для поражения низколетящих целей.
«Эти ребята непрерывно контролируют воздушную обстановку, своевременно обнаруживая и уничтожая приближающиеся к комплексу беспилотники. Очень важная работа. Благодаря ей мы может спокойно работать, ни на что не отвлекаясь», — заключает командир.
Оператор ЗРК с позывным «Береза» так рассказал о своих задачах: «Определить, своя цель или чужая и доложить начальнику расчета об этом. Командир принимает решение. Если звучит команда на уничтожение, я навожусь».
«Тор-М2» демонстрирует высокую эффективность в прикрытии мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
«Мобильность и быстрый переход из походного в боевое положение позволяют оперативно реагировать на изменяющуюся воздушную обстановку», — резюмирует оператор.
Механик-водитель с позывным «Казань» говорит, что его машина надежная, в управление легкая: «Проходимость абсолютная. На гусеничном шасси способна преодолевать рвы, при этом, не теряя скорости».
Командир другого расчета с позывным «Сосед», рассказал, что среди последних уничтоженных целей — вражеские дроны «Рубака», «Сирко» и «Бобёр».
«Такие дроны применяются ВСУ для нанесения ударов и ведения воздушной разведки, — говорит он. — Наши комплексы ПВО лучшие в мире, какие бы противник не старался применить средства воздушного нападения все цели будут уничтожены, а задачи выполнены».
«Тор-2М» способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 км и уничтожать их. Он может вести разведку и уничтожение целей в движении.