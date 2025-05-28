От дронов до крылатых ракет: расчет ПВО рассказал о поражаемых целях

«Эти ребята непрерывно контролируют воздушную обстановку, своевременно обнаруживая и уничтожая приближающиеся к комплексу беспилотники. Очень важная работа. Благодаря ей мы может спокойно работать, ни на что не отвлекаясь», — заключает командир.