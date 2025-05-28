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Минобороны начало внедрять систему социального обеспечения для семей военных

Старт работы системы социального обеспечения для семей военных планируется во всех комиссариатах военных округов РФ, заявила Цивилева.

Источник: Комсомольская правда

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в Ленинградский военный округ объявила о старте программы внедрения автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новая система предназначена для военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей. Как отметили в Минобороны, АИС ПСО позволит автоматизировать процессы назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций, что значительно ускорит получение положенных выплат военными пенсионерами.

«На текущей неделе мы начали работу по развертыванию системы и планируем на ближайшую перспективу ее внедрение во всех комиссариатах военных округов», — подчеркнула Цивилева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что родственникам пострадавших и погибших в зоне СВО необходимо оказывать все виды поддержки. Он подчеркнул, что помощь, включая психологическую, должна предоставляться незамедлительно.