Минобороны начало внедрять систему социального обеспечения для семей военных

Новая система предназначена для военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей. Как отметили в Минобороны, АИС ПСО позволит автоматизировать процессы назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций, что значительно ускорит получение положенных выплат военными пенсионерами.