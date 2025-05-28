Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России рассказал о коварном плане НАТО по Швеции

Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

Действия шведских властей по усилению военного сотрудничества с альянсом ведут к милитаризации региона.

Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

«Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», — сказал Беляев в интервью РИА Новости. По его словам, действия шведских властей по усилению военного сотрудничества с альянсом ставят под сомнение прежнюю политику нейтралитета и ведут к милитаризации региона.

Беляев подчеркнул, что Россия будет внимательно отслеживать параметры участия Швеции в НАТО и готова реагировать адекватно для обеспечения собственной безопасности. Он отметил, что Москва сделает необходимые выводы, учитывая новые реалии в регионе.

Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года, завершив многолетний период нейтралитета. Вместе с Финляндией, которая также вступила в альянс, Швеция стала частью коллективной системы безопасности Запада. Российское руководство неоднократно критиковало это решение, считая его не способствующим безопасности самих скандинавских стран.