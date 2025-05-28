Действия шведских властей по усилению военного сотрудничества с альянсом ведут к милитаризации региона.
Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.
«Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», — сказал Беляев в интервью РИА Новости. По его словам, действия шведских властей по усилению военного сотрудничества с альянсом ставят под сомнение прежнюю политику нейтралитета и ведут к милитаризации региона.
Беляев подчеркнул, что Россия будет внимательно отслеживать параметры участия Швеции в НАТО и готова реагировать адекватно для обеспечения собственной безопасности. Он отметил, что Москва сделает необходимые выводы, учитывая новые реалии в регионе.
Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года, завершив многолетний период нейтралитета. Вместе с Финляндией, которая также вступила в альянс, Швеция стала частью коллективной системы безопасности Запада. Российское руководство неоднократно критиковало это решение, считая его не способствующим безопасности самих скандинавских стран.