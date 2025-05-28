Посол России рассказал о коварном плане НАТО по Швеции

«Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», — сказал Беляев в интервью РИА Новости. По его словам, действия шведских властей по усилению военного сотрудничества с альянсом ставят под сомнение прежнюю политику нейтралитета и ведут к милитаризации региона.