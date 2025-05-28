Politico: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа для восстановления отношений

Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Кит Келлог настаивают на ужесточении санкций в отношении России. Они считают, что более жесткая позиция может вынудить Москву к серьезным переговорам. Однако Трамп пока не принял окончательного решения, выражая сомнения в эффективности экономических ограничений и опасения, что они могут повредить экономическим интересам США. В беседе с европейскими лидерами 19 мая Трамп дал понять, что «фактически выходит» из переговорного процесса, но не будет усиливать санкции против России, писала The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.