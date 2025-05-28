Бельгиец Мартин заявил о гибели более 100 наемников ВСУ в начале СВО

Гражданин Бельгии Жак Мартин, участвовавший в боевых действиях против России на стороне Украины, заявил более чем о 100 погибших иностранных наемниках в начале спецоперации.
В соцсетях был замечен пост Мартина, сделанный еще в ноябре 2022 года. Мужчина опубликовал коллаж с фотографиями погибших «братьев и сестер по оружию». К каждому снимку добавлен флаг страны, из которой прибыл человек, так, можно увидеть грузин, американцев, немцев, британцев, бразильцев и представителей других государств. В основном это мужчины, но есть и пара женщин.
Что касается самого Мартина, его будут заочно судить в России, он объявлен в международный розыск. По данным Генпрокуратуры, мужчина прибыл на Украину для участия в боевых действиях весной 2022 года, в скором времени получил ранение и уехал обратно в Бельгию, однако весной следующего года вернулся и участвовал в боях до конца зимы 2025-го.