Бельгиец Мартин заявил о гибели более 100 наемников ВСУ в начале СВО

В соцсетях был замечен пост Мартина, сделанный еще в ноябре 2022 года. Мужчина опубликовал коллаж с фотографиями погибших «братьев и сестер по оружию». К каждому снимку добавлен флаг страны, из которой прибыл человек, так, можно увидеть грузин, американцев, немцев, британцев, бразильцев и представителей других государств. В основном это мужчины, но есть и пара женщин.