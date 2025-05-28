Белый дом заявил, что Путин близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» Трампа

Несмотря на растущую напряженность, источники Politico отмечают, что Трамп пока не принял решения о введении новых санкций против Москвы. Ранее Дональд Трамп публично критиковал Владимира Путина, обвиняя его в «игре с огнем» из-за эскалации конфликта на территории Украины. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эмоциональные заявления Трампа, говорил, что у политика случилась эмоциональная перезагрузка. Также Кремль поблагодарил главу США за помощь в урегулировании конфликта.